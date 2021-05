A revelação foi feita num teaser do programa 'Keeping Up With The Kardashian'.

A revelação não retrata a atualidade, mas está a marcar a imprensa internacional. Saint, um dos filhos de Kim Kardashian, testou positivo à Covid-19. A informação tornou-se conhecida num teaser do programa 'Keeping Up With The Kardashians' e foi a própria empresária quem a revelou. "O Saint testou positivo e a North diz que se sente doente. Não quero deixar ninguém em pânico, mas estou preocupada", afirmou durante uma chamada telefónica, como cita o Mirror. Saint, de cinco anos, nasceu fruto do casamento entretanto terminado com Kanye West. O ex-casal tem mais três filhos: North, de sete, Chicago, de três, e Psalm, de dois. Leia Também: Em imagens: A festa de aniversário do filho de Kim Kardashian