Kim Kardashian tem vindo a ser acusada ao longo dos últimos anos de ter feito várias alterações ao seu corpo através de intervenções estéticas.

A estrela, de 39 anos, falou recentemente sobre o assunto, mais precisamente do seu rabiosque, que sempre chamou bastante a atenção devido ao seu tamanho.

Em declarações à revista Paper, Kim confessou que muitos famosos a procuraram para se aconselharem em relação aos melhores cirurgiões plásticos.

Contudo, a sua explicação é outra. Uma vez que foi diagnosticada com psoríase na infância, Kim tem de receber injeções para manter os efeitos da doença afastados e são precisamente estas injeções que fazem com que o seu rabiosque aumente de volume por causa do inchaço.

Por causa disto, cada vez que faz os tratamentos, os rumores sobre os alegados implantes surgem novamente.

