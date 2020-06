Kim Kardashian foi uma vez mais acusada de ter alterado uma das suas fotografias através do programa de edição de imagem Photoshop. Em causa está uma imagem, ainda de 2018, na qual surge com dois dos filhos, nomeadamente, North e Saint.

A estrela do reality show 'Keeping Up With The Kardashians', na visão de alguns seguidores, mudou a imagem da filha de seis anos, de forma a que esta ficasse mais magra.

Desde logo, os comentários a este respeito surgiram: "Porque é que ela usou Photoshop para deixar os filhos mais magros?", questionou-se. "Que obsessão doentia, deixa os teus filhos em paz", acrescentou outro seguidor.

Embora a imagem seja de umas férias de 2018, no passado fim de semana o assunto voltou a surgir à tona.

[Imagens que mostram o antes e depois]© Instagram/Kim Kardashian

