Recentemente, Kylie Jenner foi notícia depois de ter partilhado uma fotografia onde era visível uma falha no uso do programa de edição de imagens Photoshop. Ora, conforme nota a imprensa internacional, parece que uma situação do género se voltou a repetir.

A jovem bilionária partilhou uma série de imagens nas quais surge deitada de forma sensual no sofá da sua casa. Desde logo, surgiram uma série de comentários de internautas que notaram que o seu dedo, na segunda imagem, aparentava estar estranho.

Para além disso, o facto da pele da empresária estar tão lisa e sem qualquer tipo de imperfeição acabou por também ser 'motivo de alerta'.

Veja a publicação de seguida!

Leia Também: Fãs acreditam que Kylie Jenner usou Photoshop... na sua carta de condução