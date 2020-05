Kylie Jenner já foi 'apanhada' várias vezes pelos fãs a usar o programa de edição Photoshop para melhorar as suas fotografias e aquilo de que lhe vamos falar a seguir é mais um exemplo.

Recentemente, a empresária partilhou nas suas redes sociais a fotografia que surge na sua carta de condução a qual, segundo vários internautas, também foi alterada.

As diferenças foram notadas porque há alguns meses, a empresária já tinha mostrado esta mesma imagem. Ora, comparando ambas as fotografias, as diferenças acabam por se notar...

Veja isso:

