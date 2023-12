Kim Basinger é uma cara muito conhecida internacionalmente. Depois de uma carreira de sucesso como modelo em Nova Iorque, foi em Los Angeles que deu os primeiros passos na representação, meio onde também fez o seu caminho.

Foi um 'sex symbol' nas décadas de 80 e 90 e deu nas vistas com a participação como Bond girl em 'Never Say Never Again', de 1983. Também fez parte de produções de muito sucesso como 'Batman' (de 1989).

Esteve casada com Ron Snyder, de quem se separou em 1989, e deu depois o nó (em 1993) com Alec Baldwin, com quem tem em comum a filha Ireland Baldwin, agora com 28 anos. Este último casamento terminou em 2002.

Este ano, Kim Basinger esteve no centro das atenções depois de ter sido 'apanhada' em público e praticamente irreconhecível.

Hoje, dia 8 de dezembro, celebra os 70 anos de vida e não deixamos passar em branco a data. Veja na galeria algumas imagens da elegância e sensualidade que a atriz e modelo exibiu ao longo de muitos anos.