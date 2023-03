A icónica atriz participou no babyshower da filha, Ireland Balwind, fruto do antigo relacionamento com Alec Baldwin.

Kim Basinger fez uma rara aparição pública esta segunda-feira, 6 de março, no babyshower (chá de bebé) da filha, Ireland Baldwin. A atriz, de 69 anos, apareceu irreconhecível, conforme aponta a imprensa internacional e com um aspeto jovem, enquanto acompanhada pelo namorado, Mitch Stone. Basinger apostou num visual cinzento para a ocasião, conforme poderá ver pela publicação de seguida. Vale notar que Ireland está grávida pela primeira vez, fruto do seu relacionamento com RAC