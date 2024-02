Killer Mike foi detido na noite de domingo, dia 4 de fevereiro, depois de uma alegada altercação com um segurança durante a cerimónia dos Grammys.

A detenção - partilhada em vídeo no X - aconteceu na arena Crypto.com, onde decorria o evento, já depois de o rapper ter vencido os três prémios das categorias para as quais estava nomeado, Melhor Álbum Rap do Ano, Melhor Música Rap e Melhor Performance de Rap.

Agora, em declarações à revista People, Killer Mike quebra pela primeira vez o silêncio após a detenção.

"Como podem imaginar, havia muita coisa a acontecer e houve alguma confusão em torno de por qual porta eu e a minha equipa deveríamos entrar. Tivemos um segurança excessivamente zeloso, mas eu e a minha equipa acreditamos que serei declarado inocente de todas as irregularidades", disse Killer Mike à publicação norte-americana.

O rapper revelou ainda que tanto ele como a equipa com a qual trabalha receberam "uma série de chamadas de fãs e colegas preocupados, a quererem saber se [ele] estava bem".

"Agradeço muito a preocupação e o apoio, mas estou mais do que bem", acrescentou ainda.

