Killer Mike foi detido na madrugada desta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, por se ter envolvido numa altercação com um segurança no interior da arena Crypto.com, onde decorria a gala dos Grammy Awards, pouco depois de ganhar três prémios.

O anúncio foi feito pela polícia de Los Angeles à Associated Press. O rapper norte-americano, de 48 anos, ter-se-á envolvido numa altercação com um segurança, recebeu uma multa por transgressão, mas foi mais tarde libertado, sendo obrigado a comparecer em tribunal no final deste mês de fevereiro.

No X, antigo Twitter, foi publicado um vídeo no qual, aparentemente, se poderá ver Mike, algemado, a ser escoltado pela polícia para fora do edifício.

Killer Mike venceu nas três categorias para as quais estava nomeado, Melhor Álbum Rap do Ano, Melhor Música Rap e Melhor Performance de Rap.