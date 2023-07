Kika Cerqueira Gomes esteve em Madrid recentemente e deu uma entrevista à revista Hola! onde, entre outros temas, foi questionada sobre a relação da mãe com o toureiro Cayetano Rivera.

Apesar de não se ter alongado muito nos comentários, Kika Cerqueira Gomes revelou que a mãe está feliz. "É a vida pessoal da minha mãe, eu sei que ela está feliz e eu também estou feliz por vê-la assim, mas não sou a pessoa indicada para falar sobre isso", afirmou.

Na mesma entrevista, Kika contou ainda que mantém uma boa relação com o companheiro da mãe e com a filha deste, Lucía Rivera, com quem coincidiu no evento durante o qual a Hola! a entrevistou.

Kika Cerqueira Gomes e Lucía Rivera