Maria Cerqueira Gomes, de 41 anos, voltou a ser notícia na imprensa espanhola nos últimos dias.

A apresentadora portuguesa foi fotografada em clima de romance com o namorado, Cayetano Rivera.

As imagens, publicadas na revista Hola!, mostram o casal abraçado, com o toureiro espanhol a dar um beijo no pescoço de Maria.

Segundo a publicação, Cayetano celebrou o seu aniversário ao lado da apresentadora. O casal fez uma 'escapadinha' a Sevilha.

Maria Cerqueira Gomes foi ainda notícia em Espanha devido ao rumor de que o namorado estaria pronto a mudar-se para Portugal, mais concretamente para o Alentejo. Rumor ao qual respondeu em direto esta quinta-feira.