A relação de Maria Cerqueira Gomez e do toureiro espanhol Cayetano Rivera segue de 'vento em popa'. Prova disso foram as imagens que a revista Hola! revelou esta semana e que mostram o casalinho em clima de romance durante umas férias no Algarve.

"O toureiro e a apresentadora portuguesa fizeram uma 'escapadinha' ao Algarve, com os filhos dela e dele, frutos do anterior casamento com Eva González", informa a publicação espanhola no Instagram.

Veja as imagens:

No Instagram, Maria Cerqueira fez uma partilha com imagens dos dias passados no sul do país:

