Khloé Kardashian revelou que foi uma das pessoas a ser diagnosticada com Covid-19 este ano. A estrela de 36 anos partilhou com os seus fãs nas redes sociais a sua experiência, bem como os sintomas por que passou. "Estive no meu quarto. Tudo correu bem, mas foi realmente mau por alguns dias", notou.

"Sofro de enxaquecas, mas foram dores de cabeça inacreditáveis. A tosse, o meu peito ardia quando tossia", recorda.

Khloé disse que sentia calafrios, que vomitava e tremia. "Deixem-me dizer-vos, esta m** é real. Mas vamos ultrapassar isto", acrescentou.

Apesar de não ter referido quando isto aconteceu, sabe-se que Khloé já estava totalmente recuperada no aniversário da irmã, Kim Kardashian, onde marcou presença.

Leia Também: Dos memes virais à polémica: A festa (pouco humilde) de Kim Kardashian