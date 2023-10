Khloe Kardashian afirmou que quer voltar a namorar, mas que isso não será para já.

A socialite, de 39 anos, separou-se de Tristan Thompson - pai dos seus dois filhos, True, de cinco anos, e Tatum, de um ano - no final do ano passado, depois de ter sido revelado que o jogador da NBA teve um filho fruto de uma relação extraconjugal com a instrutora de fitness Maralee Nichols.

Khloe descreveu a situação como a "coisa mais louca" que aconteceu, mas insistiu que não desistiria do amor por causa disso.

Em conversa durante o episódio desta quinta-feira, dia 26 de outubro, de 'The Kardashians', a socialite abriu o coração para falar sobre o tema: "Essa situação foi a mais louca e não foi apenas por descobrir que ele tinha engravidado outra mulher, mas também porque ao mesmo tempo eu secretamente tinha a minha própria barriga de aluguer", contou.

"Nem num milhão de anos eu teria pensado que isto [a traição] podia acontecer. Então todo esse ano se passou, o meu filho ainda não tem nem um ano e olha o quanto tudo mudou. Eu não falei com o Tristan durante seis meses, nem mesmo sobre as crianças. Mas agora olha, agora voltámos a ser bons amigos. Quero namorar alguém, mas agora não, que estou exausta", afirmou.

