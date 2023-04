Khloé Kardashian fez várias partilhas no Instagram sobre o aniversário da filha True, que completou cinco anos esta quarta-feira, dia 12 de abril, e entre as publicações decidiu prestar uma homenagem à falecida ex-sogra.

Khloé Kardashian publicou uma fotografia de Andrea Thompson, mãe do 'ex' Tristan Thompson, que morreu em janeiro, e na imagem surge com a pequena True ao colo, quando a menina ainda era bebé.

"Sentimos a sua falta, Gigi! Obrigada por seres um dos nossos anjos. Sentimos-te todos os dias", escreveu Khloé.



© Instagram_khloekardashian

De recordar que além de True, o ex-casal tem ainda em comum um menino.