Katy Perry e Orlando Bloom estiveram juntos - e sem crianças - na cerimónia do prémio Breakthrough que decorreu este sábado, dia 13 de abril, em Los Angeles.

O casal posou na passadeira vermelha do evento, onde espalharam muito glamour e amor.

Com o look a combinar, a cantora usou um longo vestido preto com alças descaídas e formato balão na zona inferior. O ator optou por um fato preto com laço e camisa branca. Veja algumas imagens na galeria.

De recordar que o casal tem em comum a filha Daisy Dove, de três anos. O ator é ainda pai de Flynn, fruto a relação anterior com Miranda Kerr.

