Katy Perry chamou a atenção esta quarta-feira, dia 6 de março, com o look ousado que escolheu usar na cerimónia dos Billboard Women in Music Awards.

A cantora optou por um conjunto vermelho de saia e corpete, tendo ainda tecido prateado na parte inferior.

As costas do visual foi o que mais chamou a atenção, pois deixava 'tudo' à mostra com o fio dental. Para completar o look, calçou uns saltos (muito) altos.

