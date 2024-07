Katy Perry foi recebida por dezenas de fãs à porta do estúdio do 'The One Show', da BBC, na Broadcasting House, em Londres, na passada quinta-feira, dia 25 de julho.

A cantora marcou presença no talk show e os fãs foram a 'correr' para o local para cumprimentar e ver a artista.

Por sua vez, Katy Perry fez questão de falar com várias pessoas que aguardavam pela sua presença e tirou várias fotografias.

O que também não passou despercebido foi o look da cantora, de 39 anos, que escolheu para a ocasião um visual arrojado.

Katy Perry usou uma saia de renda e transparente que combinou com um body em tons de cinzento. Veja as imagens da galeria.

