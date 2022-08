Este domingo, 14 de agosto, celebra-se o Dia do Pai no Brasil, como tal, uma vez que o companheiro e pai da filha mais nova é brasileiro, Katia Aveiro assinalou a data nas respetivas redes sociais.

Na sua conta de Instagram, Katia fez uma declaração a Alexandre Bertolucci Jr.

"São almas que se reencontraram, não tenho dúvidas, como é grande o amor e a ligação deles. Ele nasceu no dia que ela veio ao mundo", começa por dizer.

"Um paizão daqueles que qualquer mãe sonha para a sua filha. Ele cuida, ele ama, ele protege, ele pensa em cada passo até do futuro dela. Ele é tão feliz no papel de pai, é tão grandioso, brilha tanto quando a contempla", acrescenta.

"Que admiração eu tenho pelo pai que ele se tornou. Grata por te ter do meu lado, grata pela história que construímos para ela e grata a Deus por me ter permitido viver esta benção com este pai e companheiro da vida. Obrigada meu amor por me permitires viver contigo, a tua paternidade no seu esplendor e com um amor que dá gosto de ver e de sentir", completa.

Recorde-se que Katia e Alexandre são pais da pequena Valentina.

