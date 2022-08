Katia Aveiro mostrou o enorme orgulho que sente de Cristiano Ronaldo. Nas stories da sua conta de Instagram, a irmã do craque destacou a presença do mesmo na lista de finalistas da Bola de Ouro, o prémio que a France Football entrega todos os anos ao melhor jogador do mundo.

"18 anos na lista dos nomeados dos melhores do mundo. E aqui vamos de novo, parece fácil", refere Katia.

"O velhinho está lá… aliás, o mais velhinho", atira por fim.

Eis a publicação:



© Instagram - Katia Aveiro

Leia Também: Ainda se lembra do samba de Katia Aveiro em 'Dança com as Estrelas'?