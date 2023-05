Katia Aveiro voltou a manifestar-se sobre toda a polémica após a notícia que alegava que a mãe, Dolores Aveiro, tinha feito bruxaria para separar o filho, Cristiano Ronaldo, da companheira, Georgina Rodríguez. Informações que foram rapidamente negadas pela família.

Desta vez, a irmã de CR7 quis agradecer à equipa do programa 'Dois às 10', em especial aos apresentadores Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, por terem comentado o tema de forma correta.

E foi na sequência deste agradecimento que Katia acabou por revelar que vai batizar a filha mais nova, Valentina, em Portugal no verão.

"Estou atenta ao que está a acontecer em Portugal. Já estou preparada para ir a Portugal quando for preciso, até porque faço questão de comandar o barco. Tenho viagem marcada para agosto. Vou passar o verão em Portugal e batizar a minha filha em Portugal. Tenho tudo programado, mas posso ir antes", começou por destacar.

"Dizer que está tudo ok, e também que hoje de manhã vi o programa do Cláudio Ramos com a Maria [Botelho Moniz]. Uns queridos, maravilhosos. Vi que foram utilizadas palavras com cuidado porque estamos a falar de seres humanos, de pessoas, de histórias", disse.

"Já fui à televisão tantas vezes, não vou mais porque fiquei desiludida nos últimos anos, não quer dizer que não vá. Quando sentir no meu coração que tenho de ir à televisão, eu vou... Sei como funciona a televisão e as notícias que têm de ser dadas da atualidade, mas é preciso ter cuidado com as palavras, hoje cada vez mais, porque falamos sobre pessoas, histórias, famílias, existe crianças", acrescentou.

