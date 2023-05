Katia Aveiro deixou um longo desabafo em reação a toda a polémica que envolve a mãe, Dolores Aveiro.

Numa notícia publicada recentemente, alegavam que Dolores tinha feito bruxaria para separar o filho, Cristiano Ronaldo, da companheira, Georgina Rodríguez. As alegações foram rapidamente negadas por Dolores e as filhas não tardaram a defender a mãe publicamente. E foi em reação a este acontecimento que Katia acabou por falar na sua vontade de criar um podcast.

"Estou a pensar, seriamente, em fazer um podcast – já estava a pensar há muito tempo - onde tenho total liberdade de falar a verdade daquilo que eu quero e com quem eu quiser", começou por destacar.

De seguida, contou que quando esteve de férias e visitou o irmão Cristiano Ronaldo em Riade, na Arábia Saudita, "pensou fazer um vídeo" com ele e com Georgina. "Fazer uma brincadeira com eles e falar um pouco da nossa sociedade - porque a gente às vezes tem que ser influência também nesse sentido. Mas depois não deu, nem me lembrei de fazer isso", acrescentou.

Katia prosseguiu frisando a ideia de fazer um podcast e ter "o seu próprio estúdio, com convidados interessantes e temas interessantes".

"Desse lado, quem trabalhar na área pode mandar sugestões. Quem sabe a Katia abre aqui o livro e fala a verdade, porque eu não devo, não temo", continuou.

Katia Aveiro disse ainda que se quisesse poderia estar a trabalhar em televisão. "Não tenho de fazer fretes, não tenho de puxar o saco a ninguém. Se quisesse estar em televisão, estava em televisão a trabalhar! Só não estou porque não quero, então, tenho total liberdade para falar com justa causa, não ofendendo! Não quero ofender ninguém, Deus me livre. Só dou uma opinião", salientou.

"[...] Quem sabe a Katia vai ter um canal, quem sabe a Katia vai preparar-se para isso e fazer o que é opinião pública saudável. Não quer dizer que a gente não critique, dar opinião. Agora, inventar falsos testemunhos, denegrir imagem, isso não, jamais", completou. Veja o vídeo da galeria.