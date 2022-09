Katia Aveiro não ficou indiferente à notícia da gravidez de Cláudia Raia e fez questão de reagir publicamente.

Numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram, a irmã de Cristiano Ronaldo destacou a notícia e começou por reagir: "Cláudia inspira outras mulheres, fortalece a nossa caminhada e quebra paradigmas. Desde sempre".

"É lindo assistir a esta trajetória de uma mulher forte, potente, que abre caminho para tantas outras. Vibro muito", completou.

© Instagram

De recordar que Cláudia Raia prepara-se para ser mãe de novo aos 55 anos, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello. A atriz brasileira já é mãe de Enzo Celulari, de 25 anos, e de Sophia Raia, de 19, da anterior união com Edson Celulari.

