Após anunciar que está grávida pela terceira vez, Cláudia Raia respondeu através do Instagram a uma das questões que mais curiosidade suscitou entre os seus fãs: como descobriu a gestação?

Apesar de ser um desejo antigo, a verdade é que Cláudia já não estava a contar engravidar.

A sua médica pediu-lhe numa consulta para fazer o exame de sangue que deteta a gravidez, apanhando a artista completamente de surpresa.

"Quando a médica me pediu um beta, o exame de sangue da gravidez, eu falei: 'Amor, você está bem louca. De onde você tirou isso? Eu tenho 55 anos de idade'", lembrou, revelando que a decisão da médica prendeu-se com o facto de alguns níveis hormonais apresentarem alterações.

Tendo em conta as desconfianças médicas, Cláudia não aguentou esperar pelo resultado do exame de sangue e correu para a farmácia para comprar o tradicional teste de gravidez.

Feito o teste, Cláudia Raia descobriu que estava grávida de três semanas... e não quis acreditar. "Tá errado, não pode ser. Gente, eu tenho 55 anos", reagiu. "Olhei para cima e falei com Deus: 'Tenho 55 anos, vocês querem me enlouquecer? Não é assim a vida'", contou ainda, explicando que só momentos depois se permitiu ficar feliz com tamanha bênção.

Cláudia Raia é mãe de Enzo Celulari, de 25 anos, e de Sophia Raia, de 19, fruto do anterior relacionamento com Edson Celulari. O bebé que agora está a caminho nasce do casamento atual com Jarbas Homem de Mello.

