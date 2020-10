Katia Aveiro foi notícia esta semana, mas não pelos melhores motivos. Depois de ter sido revelado que Cristiano Ronaldo tinha sido infetado com o novo coronavírus, a irmã do craque manifestou-se no Instagram classificando a Covid-19 como uma "fraude".

Vendo que as suas declarações tomaram grandes proporções e geraram uma onda de críticas e insultos, a empresária - que vive no Brasil - comentou o assunto, defendendo o seu ponto de vista.

Hoje, dia 15, voltou a abordá-lo, aproveitando para passar uma lição de vida aos mais de um milhão de seguidores que tem na sua conta de Instagram.

"Jamais deixes de ser tu para agradares a quem quer que seja, de réplicas está o mundo cheio. Não percas a tua identidade, não permitas que a sociedade mande nos teus ideais, naquilo que acreditas e defendes. Sê tu mesma, sê original, não sejas a hipócrita que não faz mas pensa. O preço é alto, mas a tua liberdade é muito maior", afirmou numa mensagem.

Desde logo, Katia recebeu o apoio dos seus fãs.

Leia Também: "Muito fácil distorcer a nossa verdade", diz Katia Aveiro após polémica