Katia Aveiro tem estado em grande destaque no Instagram depois de um comentário polémico sobre a pandemia da Covid-19. Palavras que chegaram depois do irmão, Cristiano Ronaldo, ter testado positivo para o novo coronavírus.

No meio de toda a agitação, Katia acabou por ser alvo de duros insultos, como a própria partilhou nas stories da sua página de Instagram.

Leia Também: Katia Aveiro alvo de insultos. "Pena o vírus não ser seletivo"

Perante toda a polémica, a irmã de CR7 respondeu ao comentário de um internauta, explicando que "respeita muito o vírus", mas que não concorda com "parar o mundo".

"Não é uma treta, existe sim, mas existem tantas doenças também que temos que respeitar de igual modo. Eu respeito muito o vírus sim, nunca direi o contrário, ninguém está livre desta doença nem de outras, mas não concordo com parar o mundo... Tem gente que deixou de trabalhar, tem gente com doenças psicológicas, tem gente desesperada para se matar... É isso que também tem de ser respeitado... Todos têm as suas dores... Desejo que volte tudo ao normal... e que Deus nos proteja da maldade humana", disse.

Entretanto, voltou a recorrer às stories da sua página de Instagram para acrescentar: "Muito fácil distorcer a nossa verdade... mas fazer o quê?! Faz parte... se dar opinião sobre o sistema é acharem que não acredito no vírus, vou fazer o quê?! Cada um pensa o que quer! E eu fico com a minha opinião e tenho esse direito".

Leia Também: 'Juntos somos mais fortes': Dolores Aveiro apoia a Seleção Nacional