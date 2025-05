A irmã de Cristiano Ronaldo está no centro de uma polémica.

"Nunca pensei que ao fazer um vídeo numa praia fosse tornar-se viral e que depois iam existir os fiscais da internet", foi desta forma que Katia Aveiro deu início a um novo desabafo através do qual reage à mais recente polémica em que se viu envolvida. De férias em Trancoso, a empresária resolveu filmar uma criança que vendia na praia com o objetivo de comprar uma bicicleta e um telemóvel. As imagens deram que falar e geraram críticas de seguidores que lhe apontaram o dedo por ter aproveitado a imagem do menino para gerar conteúdo, mas não ter realizado os seus sonhos dando-lhe o telemóvel e a bicicleta.

"Não me importo que me chamem arrogante, pouco humilde. Eu sei como sou, quem sou", reagiu Katia Aveiro, que já tinha comentado o tema afirmando, anteriormente, que não é "salvadora da pátria" e não pode ajudar todos os que com ela se cruzam.

"Cada um tem a sua história, eu tenho a minha, vocês têm a vossa, aquelas crianças têm a história delas, e as pessoas perguntam: achas normal uma criança trabalhar? Não acho normal. Aquele menino, naquele momento, não me disse a mim que tinha forme, não me disse que estava a passar necessidades. Se ele me tivesse dito e naquele momento tocasse no meu coração, se calhar, eu iria ajudá-lo, mas iria ajudá-lo e nem iria partilhar", disse ainda.

Katia Aveiro referiu que apenas partilhou o vídeo por ter sentido orgulho de ver a criança com uma camisola da seleção nacional e o nome de Cristiano Ronaldo.

"Com a idade dele eu não tinha telemóvel, nem sei se existia na altura, bicicleta então mentira, bonecas eu não tinha. Eu brincava com pedras que fingia que eram bonecas".

Por fim, a empresária pediu que não lhe sejam dadas "lições de moral".