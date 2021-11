"Nunca mais pensaste em retomar a carreira de cantora?": esta foi uma das perguntas colocadas a Katia Aveiro através das histórias da sua conta de Instagram.

Abrindo o coração, a irmã de Cristiano Ronaldo, que atualmente vive no Brasil, começou por notar: "Já pensei sim, ia ou vou, não sei. Planear uma tournée pequena (porque agora a minha família é a minha prioridade). Talvez um show por mês, quem sabe, em várias cidades do mundo, mas vamos ver se este caos que está o mundo permite, senão até lá vou estando em paz a fazer outras coisas que me dão prazer também".

"Só não me permito incomodar com coisas que não posso controlar, escolho ter paz e graças a Deus escolhi fazer uma pausa (bem antes de começar a pandemia) ou seja, na hora certa", relembra.

"Voltei a ser mãe, tirei um tempo para mim e para os meus e vamos ver como corre daqui para a frente", completa.

Resposta dada por Katia Aveiro na sua conta de Instagram© Instagram - Katia Aveiro

Recorde-se que Katia Aveiro foi mãe da pequena Valentina há dois anos, fruto do seu relacionamento com Alexandre Bertolucci.

Leia Também: Katia Aveiro deixa recado a artistas portugueses: "Ninguém dá a mão"