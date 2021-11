Katia Aveiro usou as histórias da sua conta de Instagram para deixar um recado direcionado para a comunidade de artistas em Portugal, área na qual a irmã de Cristiano Ronaldo continua a tentar vingar.

"Recado para os artistas portugueses... em várias áreas. Rivalidades, ninguém, ou quase ninguém dá a mão a ninguém. É um a querer ser mais que outro e eis aqui um exemplo do que é ser escada e dar a mão. O sol nasceu para todos, mas ser parceiro e apoiar é para poucos, é de gente grandiosa. O segredo do sucesso é esse. Quando mais dás a mão, mais serás merecedora do sucesso", lamenta.

Mensagem partilhada por Katia© Instagram - Katia Aveiro

Posteriormente, partilhou um vídeo das cantoras brasileiras Maiara e Marilia que ajudaram Maraísa no início da sua carreira.

Leia Também: Katia Aveiro deixa Dolores em lágrimas ao aparecer de surpresa em festa