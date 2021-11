Katia Aveiro deixou a irmã, Elma, e a mãe, Dolores Aveiro, de lágrimas nos olhos ao aparecer de surpresa num evento solidário organizado pela família.

A empresária, que vive atualmente no Brasil, fez 10.000 km em 24 horas para conseguir estar na Madeira a tempo da Gala Solidária Nossa Senhora da Conceição.

Katia surgiu de forma inesperada no evento, entrando no espaço com uma atuação musical, tal como mostra o vídeo disponível na galeria. Desta forma, a irmã de Cristiano Ronaldo voltou a dar cartas naquela que é uma das suas grandes paixões: a música.

"Valeu a pena fazer 10.000 km em 24 horas para estar nesta festa, e sentir o coração cheio de gratidão por dar e receber", garante Katia.

Leia Também: 'Pipoca Mais Doce' faz rara declaração de amor ao namorado