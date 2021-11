'A Pipoca Mais Doce', cujo verdadeiro nome é Ana Garcia Martins, surpreendeu os seguidores ao elevar o grau de romantismo na sua conta oficial de Instagram.

A digital influencer partilhou este sábado uma fotografia onde surge abraçada ao novo namorado. A imagem foi captada durante um espetáculo recente de 'Pipoca' no Campo Pequeno e teve direito a declaração de amor.

"Porque talvez tu serás aquele que me salva. E depois de tudo tu és o meu protetor", escreve Ana Garcia Martins, citando uma música dos Oasis.

A fotografia do casal continua a não tornar pública a identidade do companheiro da comentadora do 'Big Brother', apesar de na imprensa se especular que se trate de Diogo Orvalho.

Recorde-se que esta é a primeira relação de 'Pipoca' desde que se separou de Ricardo Martins Pereira, o primeiro a assumir uma namorada após o divórcio.

Leia Também: Reconciliados? 'O Arrumadinho' recebe declaração de amor de Sara Veloso