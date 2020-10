Depois de ter viajado para Portugal no início do mês, onde festejou o aniversário, Katia Aveiro já regressou ao Brasil, à nova casa, como destacou no Instagram, esta sexta-feira, dia 23 de outubro.

"Chegamos a casa... 10.000km depois, já estamos no nosso segundo lugar de eleição... Feliz sexta-feira a todos... Sejam felizes... E cuidem-se muito", disse a empresária e artista na legenda de uma fotografia da filha mais nova, a pequena Valentina, de um ano.

Recorde-se que quando Katia esteve em Lisboa reencontrou-se com a irmã, Elma, e a mãe, Dolores.

