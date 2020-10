Katia Aveiro prepara-se para voltar a viajar e, como tal, cumpriu uma das condições para tal, nomeadamente, a realização do teste à Covid-19. Na sua conta de Instagram, a irmã de Cristiano Ronaldo mostrou-se precisamente neste momento, juntamente com os filhos.

"Não é doloroso, tal como dizem... (faz impressão, sim) mas é rápido e super profissional, a Valentina nem chorou", dá conta.

O destino, pelo que parece, será o Brasil, onde vive na atualidade. "E lá vou eu rumo à minha outra casa e como mandam as regras sanitárias... Se tem que ser, pois que seja. Não me importo de fazer o teste mil vezes, desde que seja para ver e estar com os meus".

Katia refere ainda que os quatro testes deram negativo.

Leia Também: "Sou o exemplo de que não são precisos cursos de letras para ser alguém"