Katia Aveiro marcou presença no aniversário do irmão, Cristiano Ronaldo, que completou 40 anos no passado dia 5 de fevereiro. Para tal, a empresária rumou a Riade, nos Emirados Árabes Unidos.

Depois disso apanhou o avião até ao Dubai, onde já afirmou ter negócios, e partilhou umas apaixonadas fotos na companhia de Alexandre Bertolucci Jr..

"Eu sonhei conosco neste mesmo lugar. Sonhei várias vezes… Olha que incrível. Deus é um Deus de promessas", escreveu a filha de Dolores Aveiro na legenda da publicação. Recorde-se que o casal tem em comum a filha Valentina, de cinco anos.