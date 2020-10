Parte da família Aveiro esteve reunida este fim de semana. Depois de ter viajado do Brasil, onde vive atualmente, para Lisboa para celebrar o seu aniversário, Katia Aveiro voltou a juntar-se à irmã, Elma, e à mãe, Dolores.

"Gosto mais deles do que de chocolate... E do que de vinho... Do que de comer comidinha boa, e de sobremesa maravilhosa", escreveu a artista e empresária na legenda da fotografia que publicou, este sábado, no Instagram, e que marca este momento especial.

Por sua vez, Elma também partilhou este momento com os seguidores, na mesma rede social, tendo destacado alguns vídeos ternurentos onde aparece na companhia da filha mais nova de Katia, a pequena Valentina, de um ano. Veja na galeria.

