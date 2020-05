A última publicação de Katia Aveiro na sua conta de Instagram não deixou ninguém indiferente. A irmã de Cristiano Ronaldo partilhou com os mais de um milhão de fãs as "cinco verdades que vão doer aos fracos", aproveitando para dar vários conselhos na senda do empreendedorismo.

"1. Vitimismo é coisa de fracassados. Protagonistas assumem as responsabilidades;

2. Focares naquilo que não controlas só te faz idiota;

3. O risco faz parte do crescimento, estabilidade não existe;

4. Resultados imediatos simplesmente não existem;

5. Falhar faz parte, então para de reclamar e vai aprender".

Eis a publicação:

Leia Também: Katia Aveiro quer ser influencer! Irmã de CR7 até está a fazer um curso