"Depois de muito me aconselharem e insistirem para tal, decidi: Estou num curso de como preencher o meu conteúdo com algo positivo e útil", foram estas as palavras escolhidas por Katia Aveiro para anunciar aos seus admiradores que passará a assumir-se como influencer digital.

A irmã de Cristiano Ronaldo quer chegar aos seguidores de forma positiva e para tal vai contar com a ajuda de um "coach", especialista que, para já, lhe pediu que questionasse os seus seguidores sobre que conteúdos mais gostam de ver na sua página.

Mas nesta fase inicial do seu percurso como 'mestre' das redes sociais, a empresária quis ainda deixar um sério alerta aos 'haters': "Atenção! Estou disposta a bloquear seguidores que não me observam pelo meu eu, que critiquem sem construir. Aprendi que, para ser número 1 ao inspirar e influenciar, o número de seguidores não é o mais importante. O que importa é quem te admira e acima de tudo respeita-te pelo que és".

"Vamos lá evoluir e dar mais um passo mas com verdade, tal como eu sou", promete, por fim.

