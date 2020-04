Katia Aveiro é uma 'mamã' muitíssimo orgulhosa. Prova disso são as muitas publicações que a irmã de Cristiano Ronaldo faz acerca dos três filhos, sobretudo da mais nova, a bebé Valentina, a cuja ternura não consegue resistir. Ainda esta sexta-feira, dia 25, a empresária (que vive no Brasil, em Gramado), publicou uma fotografia da bebé, acompanhada de uma engraçada legenda.

"Estou aqui a pensar de que, com toda a certeza do mundo, o pai e a mãe no dia em que me fizeram deviam estar muito inspirados mesmo", brincou.

De recordar que a menina é fruto do relacionamento de Katia com um empresário brasileiro. Esta é ainda mãe de Rodrigo e Dinis Aveiro, do seu anterior casamento.

