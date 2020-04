Katia Aveiro decidiu tirar um tempinho para cuidar de si, mais precisamente do seu cabelo. Apesar do mundo estar a atravessar uma fase difícil por causa da pandemia da Covid-19, não impediu a irmã de Cristiano Ronaldo de sair à rua.

Um momento que foi destacado nas stories da sua página de Instagram, onde afirmou que "cumpriu os cuidados necessários".

Ao mostrar que estava no salão de beleza Verinha Cabeleireiros, em Gramado, Brasil, Katia escreveu: "A cumprir com os cuidados necessários, mas o cabelo agradece que me tenha lembrado dele, tanto tempo depois".

Veja na galeria as imagens que destacam o resultado final da sua ida ao cabeleireiro.

Leia Também: Katia Aveiro conta o que tem feito para se "distrair" na quarentena