O clã Aveiro reuniu-se em Hamburgo para assistir ao jogo de Portugal frente à França de forma a disputarem um lugar nas meias-finais do Euro'2024.

Katia Aveiro partilhou na sua página de Instagram momentos dos 'bastidores' do estádio, antes do início da partida.

Num desses momentos, que poderá ver no vídeo presente na galeria, a filha mais nova da empresária, a pequena Valentina, brinca com o primo Cristianinho.

No vídeo é ainda possível ver Dinis, o 'filho do meio' de Katia Aveiro que, tal como o mais velho, Rodrigo, é fruto do anterior casamento com José Dinis Pereira.

Já Valentina nasceu da atual relação com Alexandre Bertolucci Jr.