Katia Aveiro partilhou a sua escolha de um look de noite para esta sexta-feira. Trata-se de um vestido branco com a parte de baixo em tule que completou com umas botas estilo desportivo e uma mala branca da marca de luxo Louis Vuitton.

"Quem disse que não se usa branco no inverno?!", escreveu na legenda da publicação.

A caixa de comentários reuniu consenso com grandes elogios dos fãs ao look da figura pública. Confira abaixo e diga-nos se aprova.

