Esta semana, Katia Aveiro fez uma publicação na sua conta de Instagram na qual contou pormenores da sua história de amor com o atual companheiro e pai da filha, a pequena Valentina. Num longo texto, a irmã de Cristiano Ronaldo deu pormenores acerca do primeiro beijo e até mesmo da primeira noite que passaram juntos.

Foram vários os seguidores que comentaram a publicação, sendo que houve um que se destacou e que dizia o seguinte:

"Então não tinha sido na rua ao pé do teu restaurante? Tanta versão diferente. Quando escreves as coisas, lembra-te de ir ver as anteriores para não seres apanhada desprevenida".

A resposta à letra por parte de Katia não se fez esperar...

"Anda desatenta, mas atenta. O beijo roubado foi de raspão, queres que te explique em detalhes o beijo na cavalariça que não foi roubado? Esse sim me apanhou desprevenida. Só adianto que teve língua! Duas coisas distintas, mas significativas... mas fica aqui o esclarecimento, não preciso inventar para ter uma história bonita", começou por dizer.

Entretanto acrescentou: "Inveja da vida dos outros mata, cuidado, isso faz mal. Falta de uma boa trancada também dá frustração, eu sabia que expor a minha felicidade incomodaria, mas fofa não mostres isso, fica-te mal! Desfruta hoje por aqui porque já sabes que bloqueio ervas daninhas!".

"E o meu irmão mais velho é o Hugo. E outra coisa, se precisares de emprego para te ocupares eu posso te dar um oportunidade na minha empresa que tenho mais de 30 funcionários... para quem sabe os beijos que dei, deveria saber que tenho fonte de rendimento, para já não preciso da ajuda dos irmãos, mas se precisar sei que eles estariam para mim, pena seres sozinha!", completou.

