Luan Santana e a companheira Jade Magalhães preparam-se para ser pais pela primeira vez.

O cantor brasileiro publicou na sua página de Instagram um conjunto de fotografias em que aparece junto da companheira e o destaque vai para a 'barriguinha' de grávida.

As reações à novidade não tardaram a chegar, entre elas o comentário de Katia Aveiro.

"Felicidade, meu querido. Mereces o mundo. Que Deus cuide de tudo ao detalhe pois ele é muito bondoso. Beijos aos dois", escreveu a irmã de Cristiano Ronaldo.

De recordar que Luan Santana atuou para Cristiano Ronaldo e restante família no final do ano passado, na ilha da Madeira, e acabou até por cantar com Katia Aveiro.

Leia Também: Cristiano Ronaldo e Georgina em Portugal com toda a família