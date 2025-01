Luan Santana foi pai pela primeira vez há precisamente um mês, como o próprio cantor brasileiro assinalou na sua página de Instagram.

Ao mostrar um retrato em que aparece com a menina ao colo e um outro onde podemos ver a cabeça da bebé e as mãos dos papás, o artista escreveu: "Um mês do nosso presente do senhor."

De recordar que a menina, Serena Magalhães Santana, é fruto da relação de Luan Santana com Jade Magalhães.

Leia Também: Luan Santana já é pai! Eis o nome da sua primeira filha