A filha de Luan Santana já nasceu! Serena Magalhães Santana foi o nome escolhido pelo cantor e pela parceira, Jade Magalhães.

Em fevereiro deste ano, a imprensa internacional deu conta de que o cantor tinha reatado a relação com Jade, uma antiga namorada.

Em julho, anunciaram que iam ser pais e, este sábado, 28 de dezembro, nasceu a primeira filha em comum.

Numa história de Instagram, o cantor anunciou a boa-nova. "Nasce Serena Magalhães Santana. A primeira filha de Jade Magalhães e Luan Santana chegou hoje às 18h22, em São Paulo", pode ler-se.

© Instagram - Luan Santana

Recorde-se que o casal deu o nó no dia 28 de novembro. O artista de sertanejo casou-se apenas no civil, na sua casa, em São Paulo.

De acordo com um comunicado, devido ao nascimento da filha antes da data prevista, Luan Santana "decidiu não fazer a sua apresentação no Festival AHH VERAO no Expocentro, em Balneário Camboriú".

