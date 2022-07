Katherine Schwarzenegger partilhou uma carinhosa fotografia na sua página de Instagram onde aparece, pela primeira vez, junto das duas filhas. A partilha chega cerca de dois meses depois de ter dado à luz a pequena Eloise.

Na imagem, a mamã 'babada' aparece com uns óculos de sol escuros enquanto segura Lyla, filha mais velha, de um ano, e a bebé Eloise.

De recordar que as meninas são fruto do casamento de Katherine Schwarzenegger com Chris Pratt.