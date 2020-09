Katherine Schwarzenegger Pratt tem uma nova jóia favorita que é uma homenagem à filha recém-nascida, a pequena Layla Maria.

Nas stories da sua página de Instagram, na passada sexta-feira, a figura pública mostrou aos seguidores um colar com o nome da filha, a quem deu as boas-vinda em agosto, fruto do casamento com o ator Chris Pratt.

"Está aqui", escreveu a mãe 'babada' na fotografia onde mostra o colar de ouro da Smith + Mara. "O meu novo colar favorito com o nome da minha menina", acrescentou.

Uma peça que pode ver na imagem que está na galeria.

