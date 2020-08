Nasceu o primeiro filho em comum entre Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt.

A notícia foi confirmada pelo tio do bebé, irmão de Katherine, o ator Patrick Schwarzenegger. "Eles estão muito bem - acabaram de receber um presentinho para ela", terá dito o ator em declarações ao Entertainment Tonight, antes de entrar no carro com um embrulho cor-de-rosa.

Ao ser felicitado pelo nascimento do bebé, este limitou-se a fazer um sinal positivo com a mão.

Fontes próximas da família contaram ainda à mesma publicação que o carro de Chris Pratt foi localizado no Hospital St. John em Santa Monica, Califórnia, na passada sexta-feira. Ja família de Katherine Schwarzenegger visitou a casa do casal durante o fim de semana.

Recorde-se que o novo membro da famosa família junta-se ao filho do ator, Jack, de sete anos, fruto de seu relacionamento com atriz Anna Faris.

