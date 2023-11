A princesa de Gales deslumbrou com a peça histórica no banquete em honra ao presidente da Coreia do Sul no Palácio de Buckingham.

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, e a primeira-dama, Kim Keon Hee, iniciaram esta terça-feira, 21 de novembro, um visita oficial ao Reino Unido que se prolongará até ao dia 23. Em homenagem aos convidados, o rei Carlos III e a rainha Camilla organizaram um banquete de Estado no Palácio de Buckingham. Para a ocasião, conforme destaca a revista Hola!, a princesa de Gales deslumbrou com um vestido de Jenny Packham. Contudo, a grande estrela do visual foi a sua tiara, que não era vista em público há 90 anos. A joia, de nome Strathmore Rose, foi um presente de casamento que a rainha Mãe recebeu do pai, o conde de Strathmore, quando se casou com o duque de York, em 1923. Na altura, ainda não se sabia que esta subiria ao trono, contudo, os pais decidiram oferecer-lhe a peça, que conseguiram através de Catchpole and Williams, um comerciante de Londres. Leia Também: Princesa Kate Middleton deslumbra com look 'natalício'



