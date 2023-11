William e Kate Middleton deram as boas-vindas a ao presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, e à mulher, a primeira-dama Kim Keon Hee, no âmbito de uma visita de Estado do casal ao Reino Unido, que durará dois dias.

Os príncipes de Gales receberam o casal num hotel em Londres, tendo depois se deslocado para assistir a uma Horse Guards Parade (parada cerimonial), à qual se juntaram ao rei Carlos III e a rainha Camilla.

Para a ocasião, Kate destacou-se pelo seu visual marcante numa cor que raramente usa: encarnado.

Esta conjugou um vestido com capa, laço dramático e um chapéu dentro dos mesmos tons.

Veja as imagens na galeria.

